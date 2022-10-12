Маркус Крамер: «Я знаю, почему Устюгов не прошел медицинские тесты. Но это его личный секрет»

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер ответил на вопрос о состоянии Сергея Устюгова.

Сообщалось, что лыжник получил недопуск к соревнованиям по итогам медобследования.

«Да, я знаю причину, почему Устюгов не прошел медицинские тесты. Но это его личный секрет.

Ему нужно пройти тесты во второй раз. Уверен, что там не будет никаких проблем, и он пройдет медобследование», – сказал Крамер.

Устюгов получил недопуск к соревнованиям после медобследования: «Подробности рассказывать не буду, на днях все покажу»