Маркус Крамер: «Я знаю, почему Устюгов не прошел медицинские тесты. Но это его личный секрет»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) травмы Сергей Устюгов Маркус Крамер Лыжи

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер ответил на вопрос о состоянии Сергея Устюгова.

Сообщалось, что лыжник получил недопуск к соревнованиям по итогам медобследования.

«Да, я знаю причину, почему Устюгов не прошел медицинские тесты. Но это его личный секрет.

Ему нужно пройти тесты во второй раз. Уверен, что там не будет никаких проблем, и он пройдет медобследование», – сказал Крамер.

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