Лыжница Алена Баранова: «В Вершине Теи стоят обычные биотуалеты. Комбез слитный – получается, надо полностью раздеться на морозе -20»

Российская лыжница Алена Баранова объяснила свою жалобу после спринта на втором этапе Кубка России в Вершине Теи.

Баранова в интервью после финиша сказала, что на стадионе, где проходят соревнования, нет теплых туалетов.

– Высказывание про теплые туалеты – это шутка?

– Это крик души! Во время спринта мы много пьем, плюс очень холодно, поэтому в туалет хочется часто. Здесь на улице стоят обычные биотуалеты, без отопления. Комбез слитный, и получается, что тебе надо полностью раздеться на морозе -20. Даже за те мгновения, пока ты натягиваешь комбез обратно, успеваешь замерзнуть.

– Тебе писали в комментариях, что теплые туалеты есть в здании возле старта и финиша.

– Во-первых, чтобы туда попасть, нужно обходить весь стартовый городок, то есть идти быстрым шагом минут пять. Когда во время спринта каждая минута между забегами расписана, не находишься. Во-вторых, в этом здании – судейская, там работают судьи. Странно будет, если туда мимо них станет ходить целая толпа. Да может, просто так и не пустят.

– Какая-то реакция на твои слова про туалеты была? Тебя услышали?

– Пока без изменений. Но я надеюсь, все же прислушаются. Все спортсмены мне точно скажут «спасибо», – сказала Баранова.

«Туалет без отопления, комбез слитный – и надо раздеться на морозе -20». Как лыжники выживали на Вершине Теи