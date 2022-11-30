Сорин о победе Степановой: «Выиграла и молодец. Показала, что и в спринте может бороться с Непряевой»

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Тренер российских лыжников Егор Сорин высказался о победе Вероники Степановой в коньковом спринте на этапе Кубка России в Вершине Теи. 

Наталья Непряева заняла второе место. 

«Выиграла и молодец. Показала, что и в спринте может бороться с Непряевой. Сегодня Вероника смогла пролог сильно пробежать, для нее это всегда проблемой было в прошлом.

Надеюсь, научились их бегать. Потому что на Кубках мира очень важно быстро это делать, если хочешь входить в тройку лучших», – сказал Сорин. 

Степанова об отсутствии трансляций Кубка России: «Чувствую себя пандой, которую растили, холили, кормили экзотическими побегами бамбука, а потом привезли в зоопарк – и поместили в дальний угол»

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