Сорин о победе Степановой: «Выиграла и молодец. Показала, что и в спринте может бороться с Непряевой»

Тренер российских лыжников высказался о победе в коньковом спринте на этапе Кубка России в Вершине Теи.

заняла второе место.

«Выиграла и молодец. Показала, что и в спринте может бороться с Непряевой. Сегодня Вероника смогла пролог сильно пробежать, для нее это всегда проблемой было в прошлом.

Надеюсь, научились их бегать. Потому что на Кубках мира очень важно быстро это делать, если хочешь входить в тройку лучших», – сказал Сорин.

Степанова об отсутствии трансляций Кубка России: «Чувствую себя пандой, которую растили, холили, кормили экзотическими побегами бамбука, а потом привезли в зоопарк – и поместили в дальний угол»