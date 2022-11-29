Бородавко о призовых на Кубке России: «Об этом говорилось внутри команды, но прежде времени не афишировалось. Итог – хорошие денежные призы»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о призовых на Кубке России.

– Что скажете про организацию Кубка России? Условия для спортсменов и тренеров, как подготовлены трассы, как вообще проходят соревнования?

– Соревнования проходят на достойном уровне, замечательно оформлен стадион, никаких судейских накладок не было, трассы подготовлены отлично. Для спортсменов предоставлены раздевалки, для сервиса – боксы для подготовки лыж.

Организаторы стремятся ко всему лучшему, что есть на этапах Кубка мира. В плане проведения соревнований ни тренерам, ни спортсменам не на что жаловаться.

– Ожидали, что на Кубке России будут очень достойные призовые?

– Об этом говорилось внутри команды, но прежде времени не афишировалось. Говорит это прежде всего об эффективной работе каждой службы федерации. Итог – хорошие денежные призы, – сказал Бородавко.