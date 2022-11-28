Глава НОК Швеции Матс Арьес покинул пост из-за обвинений в сексуальных домогательствах
Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Швеции Матс Арьес покинул пост на время судебных разбирательств из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Инцидент произошел 12 июня. «В поезде Арьес положил руку на бедро женщины, а также делал заявления с сексуальным подтекстом», – сообщает детали обвинения шведское издание Expressen.
«Это ужасно неприятная ситуация. Я вынужден отойти от дел.
Я отрицаю, что совершил преступление. С нетерпением жду рассмотрения дела и возможности заявить в суде о том, как все произошло на самом деле», – сказал Арьес.
Арьес возглавлял НОК Швеции с 2018 года. С 2008 по 2018 год он был председателем Шведской лыжной ассоциации.
Также Арьес является членом правления Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).
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