Мужской скоростной спуск на этапе Кубка мира в Лейк-Луисе перенесен на завтра из-за плохих погодных условий

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Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) объявила о переносе мужского скоростного спуска на этапе Кубка мира в канадском Лейк-Луисе.

Гонка должна была состоятся сегодня, но ее пришлось отменить из-за плохих погодных условий.

Новое время проведения гонки – 26 ноября в 22:30 по московскому времени. Таким образом, скоростной спуск заменит супергигант, который изначально планировалось проводить в этот день.

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