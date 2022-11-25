Мужской скоростной спуск на этапе Кубка мира в Лейк-Луисе перенесен на завтра из-за плохих погодных условий
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) объявила о переносе мужского скоростного спуска на этапе Кубка мира в канадском Лейк-Луисе.
Гонка должна была состоятся сегодня, но ее пришлось отменить из-за плохих погодных условий.
Новое время проведения гонки – 26 ноября в 22:30 по московскому времени. Таким образом, скоростной спуск заменит супергигант, который изначально планировалось проводить в этот день.
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