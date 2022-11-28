Маркус Крамер: «Спорту нужны россияне. В спринте норвежцы заняли первые четыре места – в Европе такое никому не интересно, мы просто выключаем телевизор»

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что мировой спорт нуждается в россиянах.

«Для мотивации спортсменов это (отстранение) большая проблема. Никто не хотел, чтобы шли боевые действия (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru). Это сумасшедшая ситуация.

Спорту нужны россияне. В Руке (на первом этапе Кубка мира – Sports.ru) норвежцы заняли первые четыре места в мужском спринте. В Центральной Европе никому не интересно подобное. Мы просто выключаем телевизор», – сказал Крамер.

На данный момент сборная России отстранена от международных соревнований.

Интервью главного тренера-иностранца в нашем спорте: он сделал чемпионами Легкова и Устюгова, но ушел после 24 февраля и грустит

Доклад о популярности лыжных гонок: Россия – с отрывом лидер по аудитории; а когда норвежцы не участвуют, рейтинги выше!