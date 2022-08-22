Маркус Крамер о России: «Здесь я всегда встречаю очень дружелюбных людей. Мне нравится эта большая страна, это был один из лучших периодов в моей жизни»

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал об отношении к России.
– После нескольких лет в России вы можете сказать, что понимаете русскую душу и менталитет?
– Да, конечно.
– Можете назвать одну вещь, которая вам нравится в России, и одну, которая нет?
– Что мне нравится, так это то, что куда бы я ни приехал, я всегда встречаю очень дружелюбных людей. И не важно, связаны они со спортом или нет. Я до сих пор переписываюсь со многими, мы делимся новостями. Мне, приехавшему из маленькой Германии, нравится эта большая страна.
– Какие-то конкретные места или в целом?
– В целом. Конечно, я не так много повидал. На меня большое впечатление произвел Санкт-Петербург. Сейчас, когда я дома, мы с женой иногда смотрим документальные фильмы про Россию. Нам обоим полюбилась эта страна и люди. Мне нравится, что в России, если возникает проблема, люди сразу же ищут ее решение и сами что-то предпринимают, а не ждут, что кто-то придет и им поможет. Они очень практичны.
– А что вам не нравится?
– Когда ты приезжаешь, например, в Москву, то видишь прекрасный город, людей. Все абсолютно так же, как в Нью-Йорке или Берлине. А затем ты идешь к спортивным чиновникам – в Министерство спорта или подобные организации. Для меня в тот момент все менялось с белого на черное. Это совсем другой мир. Я считаю, что они могут работать намного лучше по части организации в спорте. Все настолько усложнено.
– Бюрократия.
– Да. А затем ты выходишь наружу, видишь людей – и все снова прекрасно. Два разных мира.
– Думаю, в этом смысле вам очень повезло с Вяльбе, она хороший руководитель.
– Да. Когда стало ясно, что мы больше не сможем работать вместе, она прислала мне сообщение в WhatsApp. Дома, читая его, я плакал. Она написала такие добрые слова. Повторюсь: для меня время в российской команде было прекрасным.
– Вы увезли с собой из России какую-то традицию? Водку пьете?
– Конечно!
– С солеными огурцами?
– Да, ха-ха!
– В баню ходите?
– Да, конечно!
– Что-то еще, типично русское?
– Сейчас, когда в семье день рождения, все за столом по очереди встают и говорят тост. В Германии мы так не делаем. Мне понравилось это в России. Скажу еще раз: это был один из лучших периодов в моей жизни, – рассказал Крамер.
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