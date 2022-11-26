Тренер Сергея Устюгова: «Думаю, к середине‑концу декабря он будет готов биться в Кубке России. Пока все идет по плану»

Иван Брагин, личный тренер олимпийского чемпиона Сергея Устюгова, оценил победу лыжника на турнире в Сыктывкаре.

– Я сейчас уже мало непосредственно участвую в подготовке Сергея, просто периодически даю консультации. Очень рад, что он выиграл и движется в правильном направлении.

Думаю, к середине‑концу декабря он будет готов биться в Кубке России. Он собирается на третий этап в Чусовой (который пройдет 10-13 декабря – Sports.ru).

– Обсуждали, насколько он будет готов именно в Чусовом?

– По планам на серьезный уровень, чтобы бороться за медали, он должен выйти к красногорской гонке.

В Чусовом все‑таки еще будет смотр того, как мы с ним поработали в подготовительный период. Пока все идет по плану, как и было задумано, – отметил Брагин.

Сергей Устюгов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на турнире в Сыктывкаре