Сергей Устюгов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на турнире в Сыктывкаре

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам выиграл гонку на 15 км свободным стилем на турнире в Сыктывкаре.

Лыжные гонки

Всероссийские соревнования

Сыктывкар

Мужчины

15 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Сергей Устюгов – 33.49,1

2. Михаил Соснин – 1.52,4

3. – 1.54,4

4. Иван Селезнев – 2.09,4

5. Максим Липкин – 2.17,2

6. Константин Главатских – 2.23,5

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Светлана Заборская – 26.55,9

2. Арина Былинко – 9,5

3. Ольга Царева – 20,1

4. Ирина Ибрагимова – 30,4

5. – 43,6

6. Елизавета Ростова – 47,8