Сергей Устюгов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на турнире в Сыктывкаре
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на турнире в Сыктывкаре.
Лыжные гонки
Всероссийские соревнования
Сыктывкар
Мужчины
15 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Сергей Устюгов – 33.49,1
2. Михаил Соснин – 1.52,4
3. Рауль Шакирзянов – 1.54,4
4. Иван Селезнев – 2.09,4
5. Максим Липкин – 2.17,2
6. Константин Главатских – 2.23,5
Женщины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Светлана Заборская – 26.55,9
2. Арина Былинко – 9,5
3. Ольга Царева – 20,1
4. Ирина Ибрагимова – 30,4
5. Ольга Вокуева – 43,6
6. Елизавета Ростова – 47,8
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