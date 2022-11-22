Скиатлон на этапе Кубка мира в Лиллехаммере заменят классическим масс-стартом из-за нехватки снега
Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила об изменениях в программе второго этапа Кубка мира-2022/23 по лыжным гонкам.
4 декабря лыжники пробегут классический масс-старт вместо скиатлона в норвежском Лиллехаммере. Причиной стало отсутствие необходимого количества снега.
Отмечается, что классический масс-старт менее требователен к подготовке трассы.
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