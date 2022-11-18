Глава WADA: «Мы проверим каждое условие восстановления РУСАДА. Прямой веры российской стороне нет»

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался о процессе восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

проверит каждое условие восстановления РУСАДА. WADA не наивное, прямой веры российской стороне нет.

Будут проанализированы итоги аудита РУСАДА. Кодекс 2021 года не был полностью интегрирован в российские законы. Поэтому РУСАДА не будет восстановлено до полного выполнения условий», – сказал Банька.

В декабре истекает срок двухлетних санкций в отношении РУСАДА, утвержденных Спортивным арбитражным судом (CAS) в конце 2020 года.

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