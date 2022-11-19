Проект «На лыжи!» о показе Кубка России: «Спасибо всем, кто поддерживал и критиковал. Поверьте, мы знаем, что показ соревнований лучших лыжников должен выглядеть по-другому»

Проект «На лыжи!» прокомментировал ситуацию с показом первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи.

Сегодня в рамках соревнований прошли мужской и женский классические спринты. «На лыжи!» транслировал гонки с веб-камеры.

«Друзья, спасибо всем, кто сегодня нас поддерживал во время трансляции! И всем, кто критиковал.

Поверьте, мы сами все понимаем и знаем, что показ соревнований лучших лыжников должен выглядеть по-другому.

Над показом работала небольшая команда, которая собралась за 24 часа до гонки, чтобы сделать что-то для вас, для болельщиков.

Мы знаем, что болельщики хотят смотреть российские старты, и, как и вы, ждем каждую гонку», – заявили организаторы проекта.

Ранее Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) передала права на показ гонок каналу «Телеспорт», однако он не транслирует первый этап Кубка России.

🤦‍♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только