Клэбо может пропустить начало сезона из-за травмы: «Если решу выступать, есть риск, что состояние ухудшится»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо может пропустить начало сезона из-за травмы задней поверхности бедра.

В ближайшее время спортсмен примет решение о выступлении на турнире Бейтостолене, который пройдет с 19 по 21 ноября.

«Если я решу не бежать в Бейтостолене, то вряд ли что-то изменится через неделю [на этапе Кубка мира] в Руке. Нам придется очень тщательно все обдумать.

Если решу выступать, то есть риск, что состояние ухудшится. Если нет, то мы не увидимся до 2023 года. Это почти наверняка.

Картина мрачная. Мне начинает надоедать постоянное чувство боли. Но это часть игры. Мне ничего не остается кроме как пытаться не падать духом», – сказал Клэбо.

Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2022/23: «Тур де Ски» стартует 31 декабря, в марте женщины побегут 50 км в Холменколлене