Йоханнес Клэбо: «Травма беспокоит меня уже 17 недель. Пришлось принять волевое решение, что я буду меньше тренироваться»
Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо рассказал о самочувствии за неделю до открытия зимнего сезона.
Летом Клэбо получил травму задней поверхности бедра.
«Травма беспокоит меня уже 17 недель, и проблема все еще остается. Нам пришлось принять волевое решение, означающее, что я буду меньше тренироваться и больше времени уделять физиотерапии – 3-4 часа каждый день.
Вчера я прошелся в течение часа, вот и все. Дедушка в его 80 лет ходит больше меня в эти дни», – сказал Клэбо.
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