Йоханнес Клэбо: «Травма беспокоит меня уже 17 недель. Пришлось принять волевое решение, что я буду меньше тренироваться»

Пятикратный олимпийский чемпион рассказал о самочувствии за неделю до открытия зимнего сезона.

Летом Клэбо получил травму задней поверхности бедра.

«Травма беспокоит меня уже 17 недель, и проблема все еще остается. Нам пришлось принять волевое решение, означающее, что я буду меньше тренироваться и больше времени уделять физиотерапии – 3-4 часа каждый день.

Вчера я прошелся в течение часа, вот и все. Дедушка в его 80 лет ходит больше меня в эти дни», – сказал Клэбо.

Клэбо о последствиях травмы бедра: «Я буду удивлен, если мне удастся выиграть гонку на Кубке мира до Рождества»