Сергей Устюгов провел мастер-класс в спортивной школе олимпийского резерва ХМАО-Югры

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам провел в спортивной школе олимпийского резерва ХМАО-Югры мастер-класс по силовой специальной работе.

Устюгов показал упражнения, необходимые для начинающих лыжников, а также ответил на вопросы и раздал автографы.

«Я сам был таким, как сейчас эти ребята. Возможно, через несколько лет они возьмут медали, и будут вспоминать эту нашу встречу, как я сейчас вспоминаю свои встречи с Евгением Дементьевым и Александром Легковым.

Когда-то я ходил на такие же встречи с ними, а сейчас дружу и общаюсь на равных», – сказал лыжник.