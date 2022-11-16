Сергей Устюгов провел мастер-класс в спортивной школе олимпийского резерва ХМАО-Югры

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов провел в спортивной школе олимпийского резерва ХМАО-Югры мастер-класс по силовой специальной работе. 

Устюгов показал упражнения, необходимые для начинающих лыжников, а также ответил на вопросы и раздал автографы. 

«Я сам был таким, как сейчас эти ребята. Возможно, через несколько лет они возьмут медали, и будут вспоминать эту нашу встречу, как я сейчас вспоминаю свои встречи с Евгением Дементьевым и Александром Легковым.

Когда-то я ходил на такие же встречи с ними, а сейчас дружу и общаюсь на равных», – сказал лыжник. 

 

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