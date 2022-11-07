Сергей Устюгов: «Первый старт у меня 11 ноября – окружные соревнования с соперниками чуть послабее. Это проверочный старт»
Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Сергей Устюгов планирует провести первую гонку сезона в ноябре.
«Все отлично, готовлюсь, тренируюсь. Первый старт у меня будет 11 числа – окружные соревнования, масс-старт с соперниками чуть послабее. Это будет проверочный старт.
Не поеду в Хакасию на Кубок России. Отправлюсь в Сыктывкар, буду участвовать там во всероссийский соревнованиях. Потом на недельку поеду домой.
Чусовой, Кирово-Чепецк, Красногорск… Нужно набрать базу, нужно хорошо потренироваться», – рассказал Устюгов.
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