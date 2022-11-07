Сергей Устюгов: «Каждый второй говорит мне: Серега, пора завязывать. Но это моя любимая работа, и ничего другого я делать не умею»

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете Сергей Устюгов рассказал, что ему часто советуют завершить спортивную карьеру.

«Смотрю на табло на стадионе и начинаю заводиться. Соскучился по соревнованиям, нужно начинать с малого, чтобы прийти к тем гонкам, которые я себе запланировал на сезон.

Не хочу быть как Легков, – бегать на легкоатлетических стартах после завершения карьеры, хочу набегаться, ха-ха.

Настроение в команде рабочее, плотный график ждет в Кубке России. Да, без международных стартов, но будут внутрироссийские соревнования, календарь уже утвержден. Ситуация со спонсорами пока неясна, но она меня мало касается. Все ребята готовы бегать.

Каждый второй человек говорит мне: Серега, пора завязывать. Это подстегивает в определенных ситуациях. Но это моя любимая работа, где я зарабатываю деньги и ничего другого делать не умею.

Каждый новый сезон – всегда интересно, новые спортсмены могут взяться из ниоткуда.

Тем интереснее посмотреть, что будет на втором и третьем этапах Кубка России, когда все разгонятся и наберут боевые кондиции. Как говорит Андрей Романов, будет сеча», – заявил Устюгов в эфире «Матч ТВ».