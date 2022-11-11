Сергей Устюгов выиграл масс-старт свободным стилем на открытом чемпионате ХМАО-Югры по лыжным гонкам

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете победил в масс-старте свободным стилем на открытом чемпионате ХМАО-Югры по лыжным гонкам.

Гонка прошла в Ханты-Мансийске. Второе место занял Ринат Сафиуллин (+0,4), третье – Максим Харин (+0,9).

«С первого и до последнего круга шли вместе. Сначала думал дернуть со старта, думал, хоть немного убегу, растяну, чтобы избежать поломки палок, завалов. И вроде удалось растянуться.

Но быстро догнали на спусковой части, ребята подкатывались. Ребята очень сильные. Все-таки я настраивался на более легкую гонку, но гонка получилась тяжелой, пришлось поработать, разогнать пульс.

Рад, что удалось выиграть, потому что на втором и третьем кругах я очень сильно сомневался в этом. Немного не угадал с лыжами, и пришлось потолкаться посильнее.

Понял, что если придем все вместе на последний финишный спуск, то ловить мне на пьедестале будет нечего, потому что у ребят чуть-чуть получше работали лыжи и они обкатывали меня на предыдущих кругах.

Я предпринял попытку убежать перед мостом, мне это удалось, и уже ехал и думал, как бы сохранить свое преимущество до финиша, что, в принципе, тоже удалось.

Доволен первым стартом в сезоне. Еще впереди две гонки. Посмотрим, как будет самочувствие сегодня и завтра. От этого будем отталкиваться», – сказал Устюгов.