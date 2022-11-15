Йонна Сундлинг пропустит турнир в Бруксвалларне из-за простуды

Олимпийская чемпионка в лыжном спринте пропустит открытие сезона в шведской Бруксвалларне из-за простуды.

Шведка заболела две недели назад и покинула сбор команды в надежде восстановиться к началу сезона, однако этого не случилось.

«У меня были хорошие лето и осень, но на данный момент я очень сильно простужена. Так что вы не увидите меня на стартовой линии в Бруксвалларне. Конечно, это очень печально. Но я обещаю вернуться, как только смогу!» – написала Сундлинг.

в Бруксвалларне пройдет с 18 по 20 ноября.