Йонна Сундлинг пропустит турнир в Бруксвалларне из-за простуды

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Олимпийская чемпионка в лыжном спринте Йонна Сундлинг пропустит открытие сезона в шведской Бруксвалларне из-за простуды.

Шведка заболела две недели назад и покинула сбор команды в надежде восстановиться к началу сезона, однако этого не случилось.

«У меня были хорошие лето и осень, но на данный момент я очень сильно простужена. Так что вы не увидите меня на стартовой линии в Бруксвалларне. Конечно, это очень печально. Но я обещаю вернуться, как только смогу!» – написала Сундлинг.

Турнир в Бруксвалларне пройдет с 18 по 20 ноября.

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