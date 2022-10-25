Линн Сван не выступит на этапе Кубка мира в Руке
Шведская лыжница Линн Сван сообщила, что не выступит в гонках открытия сезона в Швеции и первого этапа Кубка мира в Руке.
Она пропустила предыдущий сезон из-за восстановления после операции на плече.
«Мое состояние хорошее, но я решила уделять еще больше времени тренировкам сейчас, когда мы приближаемся к снежным условиям. Хочу чувствовать себя хорошо подготовленной, когда придет время стартовать», – сказала Сван.
Шведка отметила, что, вероятнее всего, вернется к соревнованиям ближе к Рождеству.
Кубок мира по лыжным гонкам стартует 25 ноября.
Комментарии