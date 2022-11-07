Александр Тихонов: «Наше поколение – более патриотичное, и медалей было в 150 раз больше. А сегодня у нас Степанова с безголовыми заявлениями»

Четырехкратный олимпийский чемпион поддержал тренера российских лыжников Юрия Бородавко, который назвал смену гражданства спортсменами изменой Родине.

«Я согласен с Бородавко. Знаете, в трудные минуты надо оставаться со своей Родиной. Надо оставаться патриотом.

У меня есть собственный пример. В моей жизни были тяжелейшие времена, когда девять с половиной лет пришлось жить без Родины, хотя потом и оправдали. Мне было очень нелегко, я скитался.

Мне предлагали серьезный контракт и зарплату, но я отказался работать против России. Затем я вернулся и все доказал. Вот так надо отвечать за те средства, которые на тебя потратила твоя Родина.

Но наше поколение более патриотичное, и медалей у нас было в 150 раз больше во всех видах спорта. Возьмите только победы лыжников, когда выступали Сергей Савельев, Вячеслав Веденин, Галина Кулакова, Владимир Воронков, Федор Симашов – я их всех помню.

А сегодня у нас там Вероника Степанова со своими безголовыми заявлениями, из-за которых складывается такое ощущение, что она считает себя выше всех», — сказал Тихонов.

Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США