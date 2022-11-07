Александр Тихонов: «Наше поколение – более патриотичное, и медалей было в 150 раз больше. А сегодня у нас Степанова с безголовыми заявлениями»

Теги Александр Тихонов лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Вероника Степанова Лыжи

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поддержал тренера российских лыжников Юрия Бородавко, который назвал смену гражданства спортсменами изменой Родине.

«Я согласен с Бородавко. Знаете, в трудные минуты надо оставаться со своей Родиной. Надо оставаться патриотом.

У меня есть собственный пример. В моей жизни были тяжелейшие времена, когда девять с половиной лет пришлось жить без Родины, хотя потом и оправдали. Мне было очень нелегко, я скитался.

Мне предлагали серьезный контракт и зарплату, но я отказался работать против России. Затем я вернулся и все доказал. Вот так надо отвечать за те средства, которые на тебя потратила твоя Родина.

Но наше поколение более патриотичное, и медалей у нас было в 150 раз больше во всех видах спорта. Возьмите только победы лыжников, когда выступали Сергей Савельев, Вячеслав Веденин, Галина Кулакова, Владимир Воронков, Федор Симашов – я их всех помню.

А сегодня у нас там Вероника Степанова со своими безголовыми заявлениями, из-за которых складывается такое ощущение, что она считает себя выше всех», — сказал Тихонов. 

Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США

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