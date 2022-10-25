Ступак о недопуске россиян: «Люди, которые просто любят наш вид спорта, говорят очень теплые слова. Есть те, кто пишет и злорадствует, но их единицы»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете поблагодарила болельщиков за поддержку.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта продлила отстранение россиян от международных стартов.

«Так много людей мне написали за последние несколько дней. Одни желают здоровья, за что огромное спасибо. Другие пишут слова поддержки из‑за нашего недопуска на международную арену. Друзья, вы замечательные.

Пишут даже из других стран. Люди, которые просто любят наш вид спорта, говорят очень теплые слова. Безусловно, есть те, кто пишет и злорадствует, но их единицы.

Поэтому знайте, держать обиду на кого‑то лично я не собираюсь. Все, кто послал лучики любви, — пусть вам вернется стократно. Обнимаю», — написала Ступак в соцсети.