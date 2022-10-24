Дарья Непряева: «Всю жизнь смотрела на сестру, даже пыталась копировать, подражать ей. Но по характеру мы с ней огонь и вода»

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала о своих отношениях с сестрой Натальей.

– Как смотрели на победы сестры на Олимпиаде?

– Я за нее очень сильно всегда переживаю. Если про нее разговор заходит, сразу слезы льются. Потому что я достаточно эмоциональный человек. Всегда радуюсь за нее, горжусь.

– А когда вы с ней соревнуетесь на контрольных тренировках или том же чемпионате России весной, видите в ней соперницу?

– Постоянно. Мы с ней даже шутим на эти темы. Например, сейчас в Сочи было. На контрольной тренировке я стартую первой, Наташа – последней, между нами полторы минуты. Она мне говорит на просмотре трассы перед контрольной: «Вот на этом повороте я тебя обгоняю». А этот поворот находится в 100 метрах от старта.

Конечно, мы не по-серьезке воюем перед гонками. Все в шутливой форме. Понятно, что она меня, наверное, еще не воспринимает всерьез как соперника. Я-то ее воспринимаю.

– Когда смотрел ваши посты в соцсетях, то на некоторых фотографиях путал вас с сестрой. Часто вас в жизни путают?

– Может, бабушка или мама с папой могут имена перепутать, но в целом нет такого. Да, все говорят, что мы похожи, на одно лицо. Но мне кажется, что мы вообще разные.

– А как же история, когда вас перепутали на летнем чемпионате мира в прошлом году, поставив вас в стартовый протокол вместо Наташи?

– Да, была еще забавная история. Я только начинала свой путь. Мне впервые оплатили FIS-код, и я появилась на сайте федерации. В списке я иду первой, потому что там алфавитный порядок. В итоге Наташины кубковые очки начисляли мне, а не ей. Получилось так, что первая шла Йохауг, а вторая – я! Потом ошибку исправили.

– Так можно и Кубок мира выиграть! А насколько вы разные по характеру?

– Не буду говорить, какая я и какая она, но мы очень разные. Возможно, в плане шуток мы с ней одинаковые. Я же младшая. Всю жизнь на нее смотрела, даже пыталась копировать, подражать ей. Может быть, это сохранилось. Но по характеру мы с ней огонь и вода. Даже можно сказать, что она огонь, а я вода, – сказала .