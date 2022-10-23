Олег Матыцин: «Без российских лыжников международные старты теряют актуальность. Уверен, практика отстранения россиян вскоре прекратится»
Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что соревнования без российских лыжников теряют актуальность.
Ранее совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлил недопуск сборной России.
«Решение FIS о продлении недопуска российских спортсменов на соревнования в сезоне‑2022/23 лишает любителей спорта зрелищной борьбы за медали, а спортсменов – серьезной конкуренции.
Российские лыжники – одни из сильнейших в мире, без них любые международные старты теряют свою актуальность, становятся менее интересными и захватывающими, а результаты на табло заметно уступают предыдущим.
Мы продолжаем поддерживать наших ребят, создаем новые форматы турниров для сохранения соревновательного опыта, а также совместно с федерациями проводим кропотливую работу по защите прав наших спортсменов.
Уверен, что практика отстранения россиян вскоре прекратится, мировое спортивное сообщество вспомнит о главных принципах олимпизма, и спортивные площадки вновь станут местом большого международного спортивного праздника», – сказал Матыцин.
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