Мужской скоростной спуск на этапе Кубка мира в Швейцарии отменен из-за нехватки снега и проблем с безопасностью

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Соревнования в мужском скоростном спуске, запланированные 29-30 октября на этапе Кубка мира по горным лыжам в Швейцарии, будут отменены.

Об этом сообщила Международная федерация лыжных видов спорта (FIS). Причиной стала нехватка снега, а также проблемы с условиями безопасности на последнем участке трассы.

22 октября FIS из-за плохих погодных условий отменила женский гигантский слалом на первом этапе Кубка мира в Австрии.

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