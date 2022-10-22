Мужской скоростной спуск на этапе Кубка мира в Швейцарии отменен из-за нехватки снега и проблем с безопасностью
Соревнования в мужском скоростном спуске, запланированные 29-30 октября на этапе Кубка мира по горным лыжам в Швейцарии, будут отменены.
Об этом сообщила Международная федерация лыжных видов спорта (FIS). Причиной стала нехватка снега, а также проблемы с условиями безопасности на последнем участке трассы.
22 октября FIS из-за плохих погодных условий отменила женский гигантский слалом на первом этапе Кубка мира в Австрии.
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