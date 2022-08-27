«Теперь у нас есть главное золото». Александр Большунов стал отцом

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Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов и его супруга, экс-лыжница Анна Большунова (Жеребятьева) стали родителями.

У них родилась дочь.

«Сегодня я стал папой! Теперь у нас есть главное золото», – написал Большунов, обращаясь к жене.

Александр и Анна поженились в апреле 2021 года. Это первый ребенок пары.

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