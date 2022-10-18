Йоханнес Клэбо: «Игры FIS выглядят как дополнение к ЧМ и Олимпиаде. Я считаю идею крайне захватывающей»
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо высказался о проведении Игр FIS.
Ранее в Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) сообщили, что первые Игры FIS состоятся в 2024-м и будут проходить раз в четыре года. Соревнования объединят все дисциплины под эгидой международной федерации.
«Я считаю идею крайне захватывающей. И есть все основания поддержать эту инициативу.
Это выглядит как дополнение к чемпионату мира и Олимпиаде. Объединить все лыжные виды спорта – это весьма интересно.
Игры FIS не снизят желания заниматься лыжными гонками. Это воодушевляет», – отметил Клэбо.
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