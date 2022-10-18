Бородавко об Играх FIS: «Все зависит от того, какую программу придумают. Спортсмены всегда рады другому формату»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил идею проведения Игр FIS.

Ранее в Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) сообщили, что первые Игры FIS состоятся в 2024-м и будут проходить раз в четыре года. Соревнования объединят все дисциплины под эгидой международной федерации.

«Для нас это не новая тема. Три года назад мы пробовали Скандинавский тур. Действительно, было очень интересно. Как раз FIS находился в процессе обновления программы.

Получилось красиво. Было много зрителей, и держало всех в напряжении вплоть до последнего дня. Замечательный новый формат. Определенно, это поиск новых решений для того, чтобы было интересно спортсменам и зрителям.

Формат Олимпийских игр несколько другой, где соревнуются все виды спорта. Игры FIS – только среди лыжников. Все равно это очень увлекательно. Все будет зависеть от того, какую программу придумают организации.

Важность Игр FIS? Спортсмены всегда рады другому формату. Попробовать что-то новое и испытать себя, ведь будет проверка новейших дисциплин. Я думаю, спортсмены будут это только приветствовать.

Различие программ между Играми FIS и ЧМ в том, что это перспектива для лыжников. Формат, который тоже может быть интересен и способен в будущем прижиться. Хотелось бы принять участие в соревнованиях 2024 года», – сказал Бородавко.

Первые Игры FIS пройдут в 2024 году