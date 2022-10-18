Сорин о совместной тренировке лыжниц и биатлонисток на сборе в Сочи: «Главное, что спортсмены раскрепостились в новой обстановке»

Тренер сборной России по лыжным гонкам высказался о совместной тренировке с биатлонистками из группы на сборе в Сочи.

«По таким тренировкам никаких выводов не делаешь. Главное, что спортсмены сменили рутинную обстановку, сменили коллектив. Тут вопрос не в том, кто быстрее или сильнее, главное, что спортсмены раскрепостились в новой обстановке, посоревноваться с биатлонистами. Я понимал, что биатлонистки смогут навязать конкуренцию», – сказал Сорин.

«Конечно, лыжники сильнее и это было заметно. Для нас было важно, чтобы девочки поработали в группе, тем более был непрерывный подъем. Хорошо можно было посидеть за спиной, посмотреть как работают технически и тактически», – отметил Истомин.

«Я была удивлена, они молодцы. Хотелось бы отметить Настю Горееву, хороший ход», – добавила .

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