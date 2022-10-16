FIS намерена стать единоличным владельцем телеправ на показ лыж. Сейчас права распределены между национальными федерациями

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) хочет изменить модель по распределению ТВ-прав на показ лыжных гонок.

В частности, глава FIS Йохан Элиаш выступает против нынешнего формата, при котором национальные федерации владеют правами и продают их. Большей частью этих прав управляет маркетинговая компания Infront, у которой заключены соглашения со многими федерациями.

По мнению Элиаша, FIS должна единолично владеть правами и управлять ими.

«Мы можем больше инвестировать в новые ТВ-форматы, если сами будем обладать правами. Это значит, что мы сможем выплачивать больше призовых нашим спортсменам. Наши лучшие спортсмены зарабатывают за год столько же, сколько Джокович и Федерер за неделю», – сказал Элиаш.

«Мы не согласны с FIS. Они продолжают игнорировать права национальных федераций и существующие контракты. Это ведет к огромной неопределенности и переполоху на рынке.

Если они примут централизованную модель, то это, на наш взгляд, будет аннексией в отношении прав национальных лыжных федераций. Также это вызовет обилие судебных исков на долгие годы вперед, что приведет к большим тратам и неопределенности», – заявили в Infront.

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