FIS намерена стать единоличным владельцем телеправ на показ лыж. Сейчас права распределены между национальными федерациями

Теги Роджер Федерер Новак Джокович телевидение лыжные гонки FIS Йохан Элиаш Лыжи

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) хочет изменить модель по распределению ТВ-прав на показ лыжных гонок.

В частности, глава FIS Йохан Элиаш выступает против нынешнего формата, при котором национальные федерации владеют правами и продают их. Большей частью этих прав управляет маркетинговая компания Infront, у которой заключены соглашения со многими федерациями.

По мнению Элиаша, FIS должна единолично владеть правами и управлять ими.

«Мы можем больше инвестировать в новые ТВ-форматы, если сами будем обладать правами. Это значит, что мы сможем выплачивать больше призовых нашим спортсменам. Наши лучшие спортсмены зарабатывают за год столько же, сколько Джокович и Федерер за неделю», – сказал Элиаш.

«Мы не согласны с FIS. Они продолжают игнорировать права национальных федераций и существующие контракты. Это ведет к огромной неопределенности и переполоху на рынке.

Если они примут централизованную модель, то это, на наш взгляд, будет аннексией в отношении прав национальных лыжных федераций. Также это вызовет обилие судебных исков на долгие годы вперед, что приведет к большим тратам и неопределенности», – заявили в Infront.

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