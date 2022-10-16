Юрий Бородавко: «Первый раз слышу, чтобы FIS запретила двум нашим ребятам менять спортивное гражданство»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко FIS Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал новость о том, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) не разрешила двум спортсменам из России перейти в сборную Израиля.

По информации норвежского издания Nettavisen, это произошло из‑за того, что заявки на переход были поданы позже установленного организацией срока. Имена спортсменов не называются. 

«Первый раз слышу, чтобы FIS запретила нашим двум ребятам менять спортивное гражданство», – сказал Бородавко. 

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