Юрий Бородавко: «Первый раз слышу, чтобы FIS запретила двум нашим ребятам менять спортивное гражданство»

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал новость о том, что Международная федерация лыжного спорта ( ) не разрешила двум спортсменам из России перейти в сборную Израиля.

По информации норвежского издания Nettavisen, это произошло из‑за того, что заявки на переход были поданы позже установленного организацией срока. Имена спортсменов не называются.

«Первый раз слышу, чтобы FIS запретила нашим двум ребятам менять спортивное гражданство», – сказал Бородавко.