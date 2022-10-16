Вероника Степанова: «Я ценю все самое-самое. Даже хейтеры у меня лучшие – самые мотивирующие, к тому же пишут на всех языках мира»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова рассказала об отношении к хейтерам.

«Я ценю все самое-самое: качественный инвентарь, лучшие места тренировок, лучшие места в самолетах при долгих перелетах.

Лучшие тренеры, самые классные напарницы по тренировкам и лучшие фэны. Даже хейтеры у меня лучшие – самые мотивирующие, к тому же пишут на всех языках мира», – написала Степанова в телеграм-канале.

Он готовит Веронику Степанову, не сработался с Устюговым и видел антироссийскую пропаганду в Норвегии. Мы поговорили с тренером лыжников

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные