Вероника Степанова: «Я ценю все самое-самое. Даже хейтеры у меня лучшие – самые мотивирующие, к тому же пишут на всех языках мира»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова рассказала об отношении к хейтерам.

«Я ценю все самое-самое: качественный инвентарь, лучшие места тренировок, лучшие места в самолетах при долгих перелетах.

Лучшие тренеры, самые классные напарницы по тренировкам и лучшие фэны. Даже хейтеры у меня лучшие – самые мотивирующие, к тому же пишут на всех языках мира», – написала Степанова в телеграм-канале.

Он готовит Веронику Степанову, не сработался с Устюговым и видел антироссийскую пропаганду в Норвегии. Мы поговорили с тренером лыжников