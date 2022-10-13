Устюгов о ситуации с медобследованием: «Кто-то придумал, другой докрутил – в итоге чуть ли не карьеру за меня завершили. Чувствую себя абсолютно нормально»

Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Сергей Устюгов объяснил ситуацию с недопуском к соревнованиям.

Ранее лыжник показал медицинскую карту, где говорилось, что он не допущен к стартам по «недообследованию».

– Все куда проще, чем кажется. Просто мой предыдущий допуск истекает 28 октября, и теперь нужно получать новый. Эти вопросы всегда решаются перед сезоном, чтобы в случае чего было время подлечиться. Как раз – мой случай.

Докторов много и вопросы могут быть разные. Например, кому-то нужно до определенного срока вылечить зуб. Как только решаешь проблему, получаешь допуск.

– Какую нужно решить вам?

– Мне сказали повесить холтер и СМАД (суточный мониторинг артериального давления). Я сделал это – вот и вся история. А кто-то уже что-то придумал, другой докрутил – и в итоге чуть ли не карьеру за меня завершили.

– Как обстоят дела в реальности?

– В четверг утром я сдал анализы, мне повесили холтер и СМАД. В пятницу снимаю и отсылаю результаты. Показатели крови уже отправил. Чувствую себя абсолютно нормально. В интернете все куда страшнее, чем на самом деле, – ответил Устюгов.