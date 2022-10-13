«Сутки буду как робот в проводах. Много версий услышал про себя, и тем интереснее». Устюгов показал фото после медобследования

Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Сергей Устюгов рассказал о своем медобследовании.

Ранее лыжник получил недопуск к соревнованиям из-за медицинских показателей, но не сообщал о деталях.

«Много всяких разных версий услышал про себя, и тем интереснее.

Я прошел полностью УМО (углубленное медицинское обследование – Sports.ru), и дополнительно мне назначили [мониторинг] холтер и давление.

Так что сутки буду как робот в проводах», – написал Устюгов в своем телеграм-канале, опубликовав фото.

Устюгов получил недопуск к соревнованиям после медобследования: «Подробности рассказывать не буду, на днях все покажу»