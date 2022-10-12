Устюгов получил недопуск к соревнованиям после медобследования: «Подробности рассказывать не буду, на днях все покажу»

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Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Сергей Устюгов рассказал о своем медобследовании.

В телеграм-канале Устюгов показал распечатку из медицинской карты, где говорится, что он «не допущен по недообследованию».

«Сегодня я маленько напрягся, что не получил допуск. Наверное, это впервые, когда с первого раза не получилось.

Но хорошо, что еще есть время дообследоваться. Подробности рассказывать не буду, на днях все покажу», – написал Устюгов.

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