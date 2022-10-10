Степанова о словах шведских лыжниц про бойкот: «Рано или поздно мы встретимся на лыжне, и тогда я отдам все, чтобы обыграть бойкотирующих. Ожидайте!»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете высказалась о том, что шведки и готовы бойкотировать международные соревнования, если на них допустят россиян.

«Это больше, чем просто спорт. Сейчас бойкот – это нечто само собой разумеющееся», – заявила Далквист.

«Когда я читаю, что вчерашние соперницы готовы бойкотировать соревнования с россиянками, это по настоящему добавляет спортивной злости и желания тренироваться.

Рано или поздно мы встретимся на лыжне – и вот тогда я отдам абсолютно все, чтобы бойкотирующих обыграть. Ожидайте!» – написала Степанова в телеграм-канале.

Шведские лыжницы Сван и Далквист готовы бойкотировать международные соревнования, если на них допустят российских спортсменов