Степанова о словах шведских лыжниц про бойкот: «Рано или поздно мы встретимся на лыжне, и тогда я отдам все, чтобы обыграть бойкотирующих. Ожидайте!»
Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Вероника Степанова высказалась о том, что шведки Линн Сван и Майя Далквист готовы бойкотировать международные соревнования, если на них допустят россиян.
«Это больше, чем просто спорт. Сейчас бойкот – это нечто само собой разумеющееся», – заявила Далквист.
«Когда я читаю, что вчерашние соперницы готовы бойкотировать соревнования с россиянками, это по настоящему добавляет спортивной злости и желания тренироваться.
Рано или поздно мы встретимся на лыжне – и вот тогда я отдам абсолютно все, чтобы бойкотирующих обыграть. Ожидайте!» – написала Степанова в телеграм-канале.
Шведские лыжницы Сван и Далквист готовы бойкотировать международные соревнования, если на них допустят российских спортсменов
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