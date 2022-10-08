Тренер Черноусов о высокогорной лыжной базе в Чечне: «Местные говорят – если Кадыров возьмется за дело, то трасса быстро появится»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Алексей Черноусов рассказал о высокогорной лыжной базе, которую планируется построить в Чечне.

«Планируется, что база будет расположена рядом с красивейшим озером Кезеной-Ам, которое находится на границе Веденского района Чечни и Ботлихского района Дагестана.

В советское время, насколько я знаю, там находилась база по подготовке гребцов. Но в конце 1990-х – начале 2000-х из-за военных действий все было полностью разрушено.

Не так давно рядом с озером был построен отличный одноименный отель. В нем есть очень хороший тренажерный зал, рядом дороги с качественным асфальтом и практически не загруженные.

Озеро и отель расположены на высоте около 1800 м, вокруг горы. Кезеной-Ам из-за больших размеров и расположения на склоне Андийского хребта часто называют Андийским морем.

Возле Кезеной-Ам транспортный поток совсем низкий по сравнению с тем же Терсколом, где в последние годы проводит сборы национальная команда.

Я знаю, о чем говорю, поскольку сам был и там, и там в нынешнем году. Очень круто, что наш внутренний туризм развивается, люди на своем автотранспорте едут изучать новые маршруты, но лыжники от этого очень страдают.

Чтобы никто друг другу не мешал, лыжникам нужна высокогорная база с лыжероллерной трассой. Местные жители говорят, что если Рамзан Ахматович Кадыров возьмется за дело, то обязательно все сделает, и лыжероллерная трасса быстро появится.

Уже сейчас в Кезеной-Ам можно работать на отрезке дороги вдоль озера и к древнему поселению Хой протяжëнностью около 7 км туда-обратно, а это здорово.

Тренажерный зал довольно вместительный и достаточно оснащенный. Беговых маршрутов – сколько угодно, имитационные круги можно наметить абсолютно любые, высокой травы нет.

Рядом перевал, где есть непрерывный подъем протяженностью около 25 км, то есть можно проводить длительные тренировки в гору. С высоты 900 м поднимаешься до 2200 м. А можно и ниже начинать работу, соответственно, протяженность увеличится.

Кроме того, на всех горах очень много наезженных пастухами троп. Для длительных кроссов с палками или кросс-походов просто изумительные варианты с разным рельефом.

Навскидку посмотрел – можно одним кругом 30 км пробежать. Тем более что грунт не такой скалистый, как во многих местах, а с мелкой породой, более щадящей для ног.

Проводить сбор в Кезеной-Ам можно уже сейчас – в тех условиях, что есть. И только после этого можно понять, что именно необходимо доработать, какие замечания будут у спортсменов и тренеров».

Для лыжников зимой главное условие для тренировок – наличие снега. Местные говорят, что снега выпадает очень много, но это утверждение нужно проверить специалистам. А для этого необходимо съездить в Кезеной-Ам зимой. Возможно, для местных жителей и 30 см снега – много, а для тренировок это просто ни о чем.

При достаточном количестве снега нужна хорошая трасса. Ратрак в Кезеной-Ам есть, но горнолыжный, к нему нужно навесное оборудование.

Я уверен, что, если работа началась, о чем говорила Елена Валерьевна, она будет закончена. И наши лыжники получат великолепную базу, разговоры о необходимости которой шли очень давно», – сказал Черноусов.