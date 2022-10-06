«Учусь новому. После спорта будет чем заняться». Ретивых открыл кофейный бизнес

Российский лыжник рассказал о том, что запустил бизнес, связанный с кофе.

Ретивых открыл заведение в Чайковском.

«Не просто, допустим, я бизнес попытался открыть. Я им полностью проникся и обучился. Я сам люблю кофе, нравится в разных городах мира заходить в такие заведения и смотреть, как там всё обустроено.

Мне нравится этим заниматься, от спорта отключаю мозги и учусь чему‑то новому. После спорта будет чем заняться», – сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».