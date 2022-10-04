Диггинс о расстройстве пищевого поведения: «С трудом прошла через это на пути к Олимпиаде. Беспокоилась, что тело и мозг не выдержат давления»

Американская лыжница Джесси Диггинс рассказала о сложностях в подготовке к Олимпиаде-2022 в Пекине, где она выиграла бронзу в личном спринте и серебро в масс-старте.

«Многие люди считают, что спортсмены всегда сильны как психически, так и физически. Но это не всегда так. Зачастую именно те проблемы, которые не заметны со стороны, являются наиболее сложными и опасными для нашего состояния.

Тема расстройства пищевого поведения может приводить к скрытности, чувству вины и стыда, но если мы сможем начать разговор и с большей легкостью будем продолжать его, то нам станет лучше в моменты, когда мы испытываем трудности и нуждаемся в поддержке.

Я действительно с трудом прошла через это на пути к последней Олимпиаде. Не столь много говорила об этом, но часто плакала еще за месяц до Игр. Я ощущала тяжкий груз от ожиданий и беспокоилась, что тело и мозг не выдержат всего этого давления, которое обрушилось на мои плечи.

Именно поэтому я так благодарна команде, которая меня окружала и поддерживала. Как минимум раз в неделю я встречалась с моим прекрасным спортивным психологом, и мы заложили механизмы преодоления трудностей в мой «ментальный ящик», – написала Диггинс, также поблагодарив за поддержку семью, тренеров и партнеров по сборной.

Диггинс о расстройстве пищевого поведения: «Мне нужно было научиться видеть в еде не только страх. Иногда важно вспомнить, как далеко я продвинулась»

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