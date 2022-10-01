Ski Classics продлила запрет на участие российских и белорусских лыжников в гонках следующего сезона

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Беларуси Ski Classics Лыжи

Марафонская серия Ski Classics продлила запрет на участие российских и белорусских лыжников, а также команд из этих стран в гонках следующего сезона.

«Ski Classics продлевает запрет на участие российских и белорусских спортсменов и профессиональных команд этих стран в соревнованиях Ski Classics в следующем сезоне из‑за ситуации на Украине.

С этого момента Ski Classics Challenger, проходящие в России, теряют этот статус. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте марафонской серии. 

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