Юрий Бородавко: «Тимашов находится на сборе. Борисов был в военкомате, у него проверили документы и отпустили»

Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал информацию о том, что лыжник Антон Тимашов и начальник команды Роман Борисов получили повестки в военкомат.

«Такие вопросы лучше уточнять у самих спортсменов. Антон Тимашов находится на сборе.

Насколько я знаю, спортсменам сборной команды Министерство спорта должно обеспечить бронь.

Что касается Романа Борисова, он был в военкомате, у него проверили документы и отпустили», – сказал Бородавко.

Лыжник сборной России Тимашов и начальник команды Борисов получили повестки в военкомат («Матч ТВ»)