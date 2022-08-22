Маркус Крамер: «Устюгова нельзя контролировать, с ним нужно говорить. А Сорин его не понимает и делает из мухи слона»

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам поделился мнением об уходе из группы .

– Когда я вижу проблему, недоволен или не согласен с чем-то, что касается тренировок или поведения спортсменов, я всегда стараюсь не создавать из-за этого трудности для остальных. Я беру спортсмена и разговариваю с ним строго в моей комнате, лицом к лицу.

В разговоре один на один я выслушиваю мнение спортсмена, его версию, почему так случилось. Даже с сильнейшими лыжниками. Я всегда стараюсь подобрать ключик к каждому спортсмену. Как, например, к Сергею Устюгову.

– А он много раз бывал с вами один на один в вашей комнате?

– Да, много. Я хотел разобраться, почему у него порой случаются большие перепады в тренировочном процессе. У меня ушло как минимум 2-3 года на то, чтобы начать понимать Сергея как спортсмена. Все знают, что он может выступать очень сильно. Недавно он был на сборе с группой Егора Сорина…

– Я разговаривала с Егором. Он слегка раздосадован ситуацией, потому что это задевало его амбиции как тренера. Он пытался контролировать Сергея, а тот этого не хотел.

– Его нельзя контролировать. Думаю, Егор не понимает этого. Нет, не думаю, а знаю, что Егор не понимает этого. С Сергеем нужно говорить. Ему ты не можешь просто сказать: «Делай это так». Он хочет знать почему. Например: «Маркус, почему мы делаем это силовое упражнение 3 или 4 раза? В чем причина?» Думаю, в этом мое отличие от большинства российских тренеров. Большое отличие.

– Выходит, вы ожидали, что Сергей не задержится в этой группе?

– Да. Я знаю Егора. Уверен, что в будущем он может стать хорошим тренером, но ему придется научиться многим вещам.

– Егор сказал, что «чрезмерная вера Сергея в свои знания, интуицию и то, что он справится сам, и мешала ему в предыдущие годы». И даже предположил, что травмы могли стать следствием ошибок спортсмена.

– Сейчас вы сами дали мне ответ: он не понимает Сергея. Я вижу, что Егор думает о нем совершенно в ошибочном направлении.

Сильнейшие спортсмены всегда особенные. Все они. Я был тренером Колоньи, Легкова, Устюгова, Мальцева, Юли – многих. Все они сильны, но каждый из них не похож на других. Каждый – немножко сумасшедший в хорошем смысле этого слова.

– Иногда со стороны Сергей выглядит как избалованный ребенок. Вот как сейчас, когда он покинул группу Сорина. Судя по новостям, поначалу все выглядело очень оптимистично, Егор говорил, что Сергей в настроении, хорошо тренируется, мотивирован. Однако через пару недель он ушел.

– Я знаю Егора. У него одна маленькая вещь превращается в бомбу. Опять же, с Сергеем нужно разговаривать. А Егор делает из мухи слона. Зачем? Сначала нужно попытаться поговорить с парнем.

– Сергей пришел в вашу группу в 2016-м. Вы считаете, что с тех пор вам не очень быстро, но удалось решить проблему с пониманием Устюгова?

– Уверен, что да. Конечно, иногда мы ожидали результатов получше, но все знают, что у него были проблемы со здоровьем. Когда он здоров и нормальной форме, для меня он один из лучших лыжников мира. Я считаю, что нашел хороший подход, как с ним работать, – рассказал Крамер.

Интервью главного тренера-иностранца в нашем спорте: он сделал чемпионами Легкова и Устюгова, но ушел после 24 февраля и грустит