Член совета FIS о допуске сборной России: «Сейчас это не предмет обсуждения. Заявления Виона были неверно истолкованы»

Представитель Финляндии в совете Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мартти Ууситало разъяснил позицию насчет отстранения российских спортсменов.

Ранее генеральный секретарь FIS Мишель Вион заявил о возможном допуске сборной России к Кубку мира.

«Очевидно, что его заявления были неверно истолкованы. Такого стремления [к допуску спортсменов] нет. И никаких дискуссий на эту тему не было.

В своем выступлении Мишель сослался на заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Было заявлено, что в какой-то момент спортивный мир должен подготовиться к тому, что россияне снова будут выступать на мировой арене. Сейчас это не предмет обсуждения», – заявил Ууситало.

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