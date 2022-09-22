Бессмертных о возможном допуске россиян к Кубку мира: «Очень много вопросов, тот же визовый режим. Федерация может разрешить, а правительство стран – пойти в отказ»

Призер Олимпийских игр поделился мнением о том, с какими трудностями столкнутся российские лыжники, если их допустят к Кубку мира.

«Вопросов сильно много, и говорить о том, что МОК подумал и рассмотрит это решение – за этим решением следует и ряд других вопросов.

Как быстро они решатся, этому тоже ни МОК, ни Федерация не смогут поспособствовать как-то. От них мало зависит решение. Тот же самый визовый режим.

Условно, Кубок Мира начинается в Финляндии, нужно получить визу, а их для граждан России отменяют. В каждую страну будут требовать свою визу, это займёт очень много времени.

Кубки мира проводят в разных странах в течение недели. Как все будет реализовано, ведь нужно в каждое посольство ездить. А в посольстве сейчас, как понимаю, срок рассмотрения визы – шесть месяцев.

Очень много вопросов. Если логически смотреть – хорошо, что решила подумать, но те проблемы, которые нарисовались... Даже если FIS и МОК одобрят, то возникает ряд вопросов, как через границу перебраться.

Сейчас только фуры с продуктами пускают. Наша фура стоит в России, как она попадет в Европу – тоже вопрос. Куда не копни, появляются вопросы», – сказал Бессмертных.

«Это было бы замечательно! Но как они будут это реализовывать в нынешней ситуации? Мы же видим, какие проблемы начинаются с визовым режимом в Европу. Не так просто будет.

Если даже мы с вами сейчас захотим полететь в Европу, то столкнемся с рядом каких-то вопросов. Хорошо, что думают об этом, и дай бог, чтобы все разрешилось до начала сезона. А вопросов много.

Думаю, с инициативой больше МОК выступил. Сколько читаю источников, наверное, позиция началась скорее с МОК, чем с федераций. Не знаю, кто с кем должен советоваться. Федерация может разрешить, а правительство стран может пойти в отказ», – добавил лыжник.