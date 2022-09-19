Бьорндален о сборе Клэбо в США: «Без пребывания на высоте у него не будет шансов против Большунова. Йоханнес – не монстр в плане выносливости»

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Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален оценил решение норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо провести высотный сбор в США.

«Без пребывания на высоте у Клэбо не будет шансов против Большунова. Решение находиться на высоте понятно как дважды два.

И если это работает в случае с Клэбо, то почему не должно работать для остальных лыжников? Клэбо – не монстр в плане выносливости, и я понимаю, что если ему выпадет шанс вновь встретиться с россиянином, ему придется находиться на высоте.

В разных видах спорта у Норвегии есть давняя практика – проводить по три-четыре высотных сбора в года. Продолжительность пребывания там должна составлять не менее двух недель, что было бы малоэффективно. Предпочтительно три-четыре недели», – заявил бывший биатлонист.

По мнению Бьорндалена, высотные сборы должны проводить и другие норвежские лыжники. Однако, в частности, Эмиль Иверсен считает, что ему не подходят такие тренировки.

«Я пробовал тренироваться на высоте. В моем случае это не работает.

И не представляю, что буду проверять это по несколько раз. Я хотел бы отправиться на высотный сбор, но, к сожалению, после них я всегда выступал хуже, чем хотелось бы.

Если я и поеду на среднегорье, то только на вечеринку», – отметил Иверсен.

Федерация лыжных видов спорта Норвегии оплатит сбор Клэбо в США. У него будет доступ ко всем ресурсам американской команды

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