Клэбо о сборе в США: «У меня будет доступ ко всем ресурсам американской команды. Их помощь очень важна для моего пребывания там»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо рассказал о решении провести высотный сбор в американском Парк Сити.

«У меня будет доступ ко всем ресурсам американской команды: это бассейн, велосипед, тренажерный зал, физиотерапевт, врач и все остальное, что мне понадобится.

С ограниченными возможностями в месте поменьше, чем Парк Сити, было бы сложнее. Сейчас у меня есть хороший план и все необходимые удобства.

Помощь американцев очень важна для моего пребывания там», – сказал Клэбо, который в последние недели не мог тренироваться полноценно из-за травмы в области задней поверхности бедра.

Сообщается, что сбор организован и оплачен Федерацией лыжных видов спорта Норвегии. По соглашению с Федерацией лыжных видов спорта США, Клэбо получит доступ ко всем ресурсам американской команды и при желании сможет тренироваться с лыжниками США.

«Они помогли нам все устроить и будут гайдами Йоханнеса в Парк Сити. У нас получилась очень хорошая и эффективная с точки зрения расходов схема», – заявил спортивный директор сборной Норвегии Эспен Бьервиг.