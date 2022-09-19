Александр Большунов: «Можно попробовать себя в фигурном катании. Если Трусова пригласит – приду. А я бы ее на лыжах поучил кататься»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам сообщил, что готов попробовать себя в фигурном катании.

– Еще в каком-то виде спорта готовы себя попробовать?

– В любой момент. Хоть в фигурном катании можно попробовать. Я прыжок в один оборот сделаю, но без коньков. А на коньках нужно подготовиться.

– Если Саша Трусова пригласит на тренировку…

– Приду. А я бы на лыжах ее поучил кататься. Это реально интересно, когда ты чему-то можешь научиться от кого-то и научить другого человека, – рассказал Большунов.