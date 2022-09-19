Легков об идее снизить пенсионный возраст для спортсменов: «Не понимаю, чем мы отличаемся от представителей других профессий. Мы и так имеем очень заметную поддержку от государства»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам выступил против предложения снизить пенсионный возраст для спортсменов.

«Я не очень понимаю, чем спортсмены отличаются от шахтеров, учителей, врачей и представителей других профессий. Мы и так имеем очень заметную поддержку от государства. Многие спортсмены — военнослужащие и получают пенсию за выслугу лет. Есть гранты от Фонда поддержки олимпийцев России, есть льготная возможность получить второе образование.

Можно пойти работать тренером, спортивным функционером или развиваться в другой области. Разве это плохие условия?» – рассказал Легков.

Развернутый монолог Легкова читайте на Sports.ru в ближайшее время.

Наши спортсмены просят досрочную пенсию (как у шахтеров), хотя в 2018-м чемпионы из Думы повысили пенсионный возраст