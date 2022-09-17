Елена Вяльбе: «В России лыжные гонки точно не вымирают, и в мировом масштабе – не сказала бы. Вымирающим в FIS является двоеборье»

Теги лыжные гонки двоеборье сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе сборная Франции Люка Шанава Лыжи

Елена Вяльбе заявила, что не считает лыжные гонки вымирающим видом спорта. 

– Француз Люка Шанава сказал, что лыжные гонки – вымирающий вид спорта. Согласны?

– Может быть, во Франции они и вымирают, но там они никогда не были суперприоритетными. У нас в стране точно нет. И я бы не сказала, что они для мирового масштаба вымирающие.

Вымирающим в FIS является двоеборье – это 100%. Спасет ли их женское двоеборье, я не знаю.

Но там реально... Самое максимальное – шесть стран участвует, это очень плохо, – сказала глава ФЛГР

Люка Шанава: «Лыжные гонки кажутся умирающим видом спорта. Мы должны пробовать что-то новое»

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